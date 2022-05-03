انت الان تتابع خبر بعد الفوز على إيسترن كومباني.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حقق الزمالك فوز غالي على حساب مضيفه إيسترن كومباني في ختام مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

هدفي الزمالك سجلهم كل من عمر السعيد في الدقيقة 40 وأحد سيد “زيزو” في الدقيقة الألى من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، بينما هدف إيسترن كومباني سجله محمود حمدي “الونش” بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65.

بهذا الفوز الصعب، عزز الزمالك من تواجده على قمة الدوري الممتاز بوصوله للنقطة 41 بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي يتواجد في المركز الثاني وخاض 3 مباريات اقل من الفريق الأبيض.

البرتغالي جيسوالدو فيريرا، منح لاعبي الزمالك 3 أيام راحة عقب الفوز على فريق إيسترن كومباني في الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

فريق الزمالك سيعود لتدريباته يوم الخميس المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك المقبلة ستكون بمواجهة فريق إنبي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة يوم الثلاثاء 10 مايو.