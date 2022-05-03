انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة.. في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ينقب جميع عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة، وهي التي تأتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، وهي من أهم المباريات الذي يريد متابعتها الكثير من المشاهدين، وحامل اللقب كان قد بلغ الدور بعد تغلبه على الرجاء المغربي في ربع النهائي بـ 3 أهداف مقابل هدفين، وتجاوز وفاق منافسة الترجي.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

وسوف يقبل نادي الأهلي نظيره وفاق سطيف يوم السبت 7 مايو 2022، وهو الموعد الخاص بالبث المباشر للمباراة في الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويكون على ملعب السلام ووسط مطالبات من مجلس الإدارة بحضور جماهيري كامل للديربي العربي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، و11 بتوقيت الإمارات، وتبث على قناة بي ان سبورت، وأيضاً قناة واحد بريميوم لنقل المباراة واستديو تحليلي يضم عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والجزائرية وخبراء التحكيم.

غيابات الأهلي في مباراة وفاق سطيف

وتنتشر حالة من الغموض حوب موقف العديد من النجوم في النادي الأهلي أمام نظيره وفاق سطيف، ويأتي في مقدمتهم قلب الدفاع محمد عبد المنعم ولاعب الارتكاز عمرو السولية، ومن المرجح أن يقوم موسيماني بالدفع بـ محمد الشناوي حارس المرمى وأمامه كلاً من علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم أو أيمن أشرف بجانب محمد هاني.