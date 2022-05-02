انت الان تتابع خبر اليويفا يفرض مزيداً من العقوبات على كرة القدم الروسية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الاثنين مزيدا من العقوبات على كرة القدم الروسية مبررا ذلك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقررت اللجنة التنفيذية في "اليويفا" حرمان جميع الأندية الروسية للرجال والسيدات ولجميع الفئات العمرية من المشاركة في المسابقات الأوروبية في الموسم الكروي المقبل.

كما قرر "اليويفا" حرمان المنتخب الروسي من المشاركة في نهائيات أمم أوروبا للسيدات المقررة في إنجلترا بين 6 و31 يوليو المقبل، وحرم المنتخب الروسي للرجال من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية الموسم المقبل.

كما أعلن "اليويفا" أن طلب روسيا استضافة بطولة أمم أوروبا للرجال 2028 أو 2032 غير مؤهل.

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.