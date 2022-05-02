انت الان تتابع خبر الفيفا يحسم الجدل رسميا بشأن اعادة مباراة مصر والسنغال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد أحداث الشغب التي افتعلتها في مواجهة مصر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين معاقبة السنغال بغرامة مالية قدرها قرابة 179 ألف دولار إلى جانب خوض مباراة واحدة بدون مشجعين.

وكان المصريون يأملون في إقصاء السنغال أو إعادة المباراة على الأقل، حيث كانت قد تقدمت مصر باحتجاج إلى الفيفا ضد السنغال، بداعي التعرض لأعمال شغب من المشجعين، وتوجيه أشعة الليزر على اللاعبين خلال المباراة، ورفع لافتة مسيئة للقائد محمد صلاح، لكن فيفا أعلن عقوبة السنغال ضمن 49 عقوبة، أغلبها اقتصر على الغرامات، على منتخبات عديدة بتصفيات كأس العالم في قارات مختلفة.

وأشارت الفيفا ان العقوبات المفروضة على السنغال بسبب الفشل في تنفيذ القانون، وقواعد السلامة، وفرض النظام واقتحام الملعب، وإلقاء بعض الأجسام وإشعال الألعاب النارية، والقنابل الدخانية في المدرجات، واستخدام أشعة الليزر في عيون اللاعبين وخاصة عند تسديد الركلات الترجيحية، ونقل رسالة غير مناسبة للأحداث الرياضة عن طريق لافتة عدائية، كما غرّم المنتخب المصري ستة آلاف فرنك سويسري بسبب سوء سلوك الفريق.

وذكرت تقارير في مصر أن الاتحاد المحلي سيتقدم بطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية.

يذكر ان السنغال قد فازت بهدف على مصر في مارس الماضي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل أن تتفوق بركلات الترجيح، لتنتزع بطاقة الظهور في كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى صعيد آخر، غُرّم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري بسبب رمي مقذوفات واشعال قنابل دخانية خلال الملحق الذي خسره امام الكاميرون (1-صفر و1-2 بعد التمديد)، كما غرم فيفا المغرب 30 ألف فرنك سويسري خلال فوزه على الكونغو الديموقراطية 4-1 إيابا بعد تعادلهما 1-1، وذلك لرمي مقذوفات، اشعال قنابل دخانية واغلاق المنافذ.