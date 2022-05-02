انت الان تتابع خبر الفيفا يصدر قراره بشأن إعادة مباراتي مصر والجزائر المؤهلتان لمونديال قطر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم إعادة مباراتي السنغال ومصر، وكذلك الجزائر والكاميرون في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وجاء قرار الفيفا على خلفية الأحداث التي جرت خلال المباراة بين السنغال ومصر في 29 آذار/مارس الماضي ليكتفي الاتحاد الدولي بتغريم منتخب السنغال مالياً وفرض عليه خوض مباراة وراء أبواب موصدة.

وفضلاً عن الانتهاك العام “لقواعد السلامة” والحفاظ على النظام في استاد عبدولاي-وادي في ديامنياديو بالقرب من العاصمة دكار، أشارت لجنة الانضباط في الفيفا إلى اجتياح أرض الملعب، رمي مقذوفات، استخدام الليزر والقنابل الدخانية على المدرجات، بالإضافة إلى لافتة “مسيئة”، في المباراة التي حسمها ساديو مانيه ورفاقه أمام زميله في ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 1-1 بمجموع المباراتين.

وفرض الفيفا غرامة مالية على السنغال بقيمة 175 ألف فرنك سويسري (نحو 180 ألف دولار) بالإضافة إلى خوض مباراة دون جماهير، ضمن لائحة طويلة من العقوبات كشف عنها فيفا الاثنين.

كما غرّم المنتخب المصري ستة آلاف فرنك سويسري بسبب سوء سلوك الفريق. وكان الاتحاد المصري تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي على خلفية أحداث مباراة السنغال والمضايقات التي تعرض لها.

مباراة الجزائر والكاميرون لن تُعاد أيضاً

من جهة أخرى، غُرّم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري بسبب رمي مقذوفات وإشعال قنابل دخانية خلال الملحق الذي خسره بشكل دراماتيكي مع الكاميرون في البليدة (1-صفر و1-2 بعد التمديد).

وهكذا يكون الاتحاد الدولي قد اكتفى بغرامات مالية وعقوبات انضباطية، فيما كان الاتحاد الجزائري يأمل في إعادة المباراة معترضا على “التحكيم الفضائحي” للغامبي بكاري غاساما.

وأُقصي “محاربو الصحراء” في الرمق الأخير بهدف من كارل-توكو إيكامبي (120+4)، بعدما سجلوا هدفا في الدقيقة 118 كان كفيلاً بإيصالهم إلى المونديال القطري نهاية العام الجاري.