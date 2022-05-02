نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة الهلال القادمة ؟ || توقيت مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى مباراة الهلال القادمة. حيث يتساءل الكثير من عشاق الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2021 – 2022. عن موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة في كأس الملك. والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. حيث ستقام مباراة الهلال القادمة يوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022. وذلك على ملعب ستاد ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وفي السياق ذاته يدخل الزعيم هذا اللقاء ضد الفتح بعدما حقق فوزًا ثمينًا أمام فريق الأهلي السعودي في مواجهته الماضية بالدور الخامس والعشرين. فقد نجح الهلال السعودي في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري السعودي و القنوات الناقلة.

متى موعد مباراة الهلال القادمة ؟

نجيب في السطور التالية عن تساؤلكم حول متى موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي. والتي ستكون ضد نادي الفيحاء يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مايو الجاري 2022. على ملعب مدينة المجمعة الرياضية حيث يكون موعد المباراة في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. في حين سيكون موعد المباراة بتوقيت مصر في تمام الساعة 6:10 مساءً. أما بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 8:10 مساءً.

موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري السعودي

بالرغم من الإخفاقات التي يعاني منها نادي الهلال مؤخرًا. إلا أنه يسعى في مباراته القادمة ضد فريق الفيحاء في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. لاستكمال ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية. وفي السياق ذاته يستعد الموج الأزرق لمباراة الفيحاء القادمة بكل قوة وتركيز عالي. حيث يأمل فريق الهلال السعودي في تحقيق الفوز بهدف تعزيز رصيده من النقاط من أجل الحفاظ على مكانته في المربع الذهبي.

وعلى الجانب الآخر يدرك الفيحاء صعوبة هذه مواجهة فريق الهلال السعودي. وهو الأمر الذي سيجعله يحضر لهذا اللقاء بكل تركيز عالي وبشكل مميز من أجل إظهار مكانته في المستوى الذي يليق بها وأيضًا للسعى من أجل خطف النقاط الكاملة.

مباراة الهلال القادمة

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة الهلال القادمة. نشير إلى أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي. سيعالج بالتأكيد الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أثناء مباراة فريق الريان القطري. يوم الأربعاء الماضي والتي خرج منها الهلال السعودي بخسارة 2-0 خلال منافسات ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.