نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقفها لأكثر من شهر.. الاتحاد السعودي يعلن موعد استئناف مباريات الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد توقفها لما يزيد عن ال40 يوم، تعود بطولة الدوري السعودي من جديد لاستئناف مبارياتها هذا الأسبوع، على خلفية تنظيم منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بالعاصمة السعودية “الرياض”، ومن المنتظر أن تستأنف المباريات من جديد، بالمواجهة التي ستعقد بين الفيحاء وبين الهلال، والتي سيتم تنظيمها مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن لقاء مؤجل من الجولة ال19 من الدوري السعودي للمحترفين، كأس الأمير محمد بن سلمان، وسيتم عقد المباراة على أرض ملعب الملك “سلمان بن عبد العزيز”.

انطلاق الجولة ال26 من الدوري السعودي

وسيستضيف فريق التعاون نظيره الاتفاق مساء الخميس المقبل، معلنًا انطلاق الجولة ال26 من عمر المنافسة، وسيتم إقامة اللقاء على أرض ملعب الملك عبد الله ببريدة، كما من المنتظر أن تتوالى باقي مباريات الجولة لتنتهي بحلول يوم السبت القادم، وتحتد المنافسة بين الاتحاد والهلال كلما اقتربنا من نهاية منافسة الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستقرر المنافسات المقبلة، الفريق الفائز باللقب لهذا الموسم.

وبالنظر إلى ترتيب الفرق المشاركة في الدوري، نجد أن الاتحاد يقع على رأس قمة الترتيب، وفي جعبته 60 نقطة، بينما يأتي الهلال في المرتبة الثانية، بفارق 11 نقطة بينه وبين الاتحاد، ولصاحب المركز الثاني مباراتين مؤجلتين من المقرر جدولتهم ليخوضهم بالفترة المقبلة، كما سيكون له مواجهة أمام منافسه على اللقب، من المقرر خوضها قريبًا.

وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة التي وقع عليها الاختيار، لتقوم باستضافة مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للمنطقة الغربية، وحظيت المواجهات بمشاركة من 20 فريق من كبار الفرق بالقاهرة، بينهم 4 فرق من داخل الدولة المستضيفة، هم “التعاون والهلال والفيصلي والشباب”، واتسمت المواجهات السابقة من البطولة بالجدية بين الفرق المشاركة والقدرة العالية والبراعة.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد أعلن عن قراره في وقت سابق، بشأن إيقاف المنافسات ضمن فعاليات الدوري السعودي، وصدر القرار متضمنًا إيقاف المواجهات من يوم 20 مارس الماضي، وبحسب القرار، فإن المواجهات سيتم استئنافها من جديد بحلول يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مايو، هذا وفق البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.