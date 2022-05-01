مانشستر سيتي يتحدى ريال مدريد

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الرياض - احمد صلاح - تتجه الأنظار صوب ملعب سانتيجو بيرنابيو الذي سيكون مسرحًا للقمة المرتقبة التي ستجمع بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم السيتي مباراة الذهاب على ملعبه الاتحاد بنتيجة (4-3)، الأسبوع الماضي، ويسعى ريال مدريد ومانشستر سيتي لحسم لقاء الإياب والتأهل إلى المباراة النهائية.

السيتي في الملاعب الإسبانية

لا يملك مانشستر سيتي سجلًا مميزًا على الملاعب الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 9 مباريات اكتفى خلالها بالفوز في 3 مباريات وتكبد 5 هزائم وتعادل في لقاء وحيد.

وأمام ريال مدريد، خاض السيتي 3 مباريات على ملعب البيرنابيو، وكانت البداية بالخسارة (3-2) في مرحلة المجموعات موسم (2012- 2013)، وخسر في نصف نهائي موسم (2015- 2016) بهدف دون رد، وحقق الانتصار بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ16 لموسم (2019- 2020).

وواجه برشلونة في الكامب نو 3 مرات وخسر فيهم جميعًا، بالخسارة (2-1) في إياب دور الـ16 لموسم (2013- 2014)، وخسر بهدف دون رد في إياب دور الـ16 لموسم (2014- 2015) وخسر برباعية نظيفة في مرحلة المجموعات لموسم (2016- 2017).