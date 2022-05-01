انت الان تتابع خبر أبو عبيد: ننتظر محترفا نيجيريا وسحاب بوابتنا نحو الصدارة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد ليث أبو عبيد مدير نشاط كرة القدم في نادي الحسين إربد، أن الفريق جاهز لخوض المواجهة المرتقبة أمام سحاب مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري المحترفين.

وقال أبو عبيد:"بكل تأكيد لا بديل عن الفوز فهو سبيلنا الوحيد لاسترداد صدارة الترتيب والانفراد بها".

وتابع: "نعم المباراة صعبة ومهمة، لكن ثقتنا كبيرة باللاعبين والجهاز الفني، ونتمنى لهم التوفيق لإسعاد جماهيرنا الوفية حتى تتضاعف فرحتهم خاصة أننا مقبلون على عيد الفطر السعيد".

وأوضح: "الفريق دخل بمعسكر في العاصمة عمان، والروح المعنوية بأفضل أحوالها، وسيتم بعد ساعات تسليم رواتب الفريق من قبل رئيس النادي المهندس عامر أبو عبيد".

وختم أبو عبيد حديثه: "ننتظر في الأيام المقبلة استصدار تأشيرة الدخول لمهاجم من نيجيريا بهدف تعزيز قدرات الفريق".

ويستقر الحسين إربد حاليا بالمركز الثاني في بطولة الدوري، وفي حال فوزه على سحاب الليلة فإنه سيرفع رصيده إلى 10 نقاط وينفرد بالصدارة.