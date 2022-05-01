الرمثا يضم السنجلاوي والزعبي إلى جهازه الفني

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الرياض - احمد صلاح - أعلن نادي الرمثا الأحد، تعاقده مع محمد السنجلاوي كمدرب لياقة لفريق كرة القدم، ومحمود الزعبي ليتسلم مهمة معالج الفريق.

وسينضم السنجلاوي والزعبي للجهاز الفني بقيادة وليد فطافطة.

وكانت إدارة الرمثا أحدثت مؤخرا تعديلا على الجهاز الفني والتدريبي لفريقها، حيث تعاقدت مع وليد فطافطة كمدير فني خلفا لمراد الحوراني.

وخاض فريق الرمثا 4 جولات في بطولات الدوري، ليجمع فيها 6 نقاط.

وخسر فريق الرمثا أمام الفيصلي 0-1 وأمام الحسين اربد 0-2، وفاز على الصريح 4-2 وعلى الجزيرة 3-1.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الرمثا توج الموسم الماضي بلقب دوري المحترفين وافتتح موسمه الجديد بالظفر بكأس السوبر.