انت الان تتابع خبر حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي بعد خسارته في الدوري.. الخطيب يكشفها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق الساحرة المستديرة معرفة حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي بعد خسارته في الدوري كثيراً، وبشكل خاص بعد التعادل الإيجابي الذي حدث أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكلاً من الفريقين، وهي المباراة التي أقيمت أمس السبت 30 أبريل 2022.

الأهلي مقبل على مباراتين في غاية الأهمية

وجميع التقاليد والمبادئ الخاصة بالنادي الأهلي على مر الزمان، تدل على استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق أثناء الفترة القادمة، وبشكل خاص أن الفريق يدخل في مباراتين ذات أهمية كبرى، وسوف يحددان بنسبة كبيرة مصير الموس مع الأهلي.

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي بعد خسارته في الدوري

ولم يقوم الأهلي باتخاذ أي قرارات انفعالية ضد موسيماني وهو الذي يقع في أزمة فنية حالياً، وهذا سواء مع الموسم أو وسطه، ولكن في الأغلب يكون هذا القرار مع نهاية الموسم، وإن هذا دليل على أن قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يكون مؤيد بشدة إلى استمرار موسيماني إلى المباراة الأفريقية الصعبة أمام وفاق سطيف، وفي حال فوزها سوف يعطي موسيماني الفرصة كاملة إلى نهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

وسوف يقابل الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في لقاء مهمة وقوي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2021/2022، يوم السبت القادم الذي يوافق 7 مايو 2022، وينتظره كل عشاق المارد الأحمر.