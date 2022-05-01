انت الان تتابع خبر جبنالكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة للكرة المحلية والعالمية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقام اليوم الأحد الموافق 1 من مايو 2022، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والعالمية،حيث تستمر الإثارة والندية في منافسات الدوري الإنجليزي، مع بداية العد التنازلي من أجل ختام الموسم الحالي 2021-2022، حيث تشهد الجولة الـ 35 إقامة الي 3 مباريات قوية.

و تستمر المنافسة القوية على التتويج باللقب، بشأن الدوري الايطالي بين ميلان والإنتر، حيث تقام اليوم 5 مباريات ضمن الجولة الـ 34، وبشأن الصعيد المحلي تقام اليوم عدد 3 مباريات ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري المصري – الجولة 17

في تمام الساعة 9:30 تقام مباراة الجونة ضد بيراميدز،علي OnTime Sports HD 2

في تمام الساعة 9:30 تقام مباراة إيسترن كومباني ضد الزمالك، علي OnTime Sports HD 1

في تمام الساعة 9:30 تقام مبارة المصري ضد المقاولون العرب،علي OnTime Sports HD 3

الدوري الإنجليزي – الجولة 35

في تمام الساعة 3:00 تقام مباراة إيفرتون ضد تشيلسي، علي beIN Sports 1 HD Premium

في تمام الساعة 3:00 تقام مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي ،علي beIN Sports 2 HD Premium

في تمام الساعة 5:30 تقام مباراة وست هام ضد آرسنال ،علي beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 34

في تمام الساعة 2:00 تقام مباراة إلتشي ضد أوساسونا علي beIN Sports HD 1

في تمام الساعة 4:15 تقام مباراة غرناطة ضد سيلتا فيجو عليbeIN Sports HD 1

في تمام الساعة 6:30 تقام مباراة رايو فاييكانو ضد ريال سوسييداد عليbeIN Sports HD 1

بفي تمام الساعة 9:00 تقام مباراة رايو فاييكانو ضد ريال سوسييداد عليbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 34

في تمام الساعة 12:30 تقام مباراة يوفنتوس ضد فينيسيا علي Lega Serie A YouTube

في تمام الساعة 3:00 تقام مباراة ميلان ضد فيورنتينا علي Lega Serie A YouTube

في تمام الساعة 3:00 تقام مباراة إمبولي ضد تورينو علي Lega Serie A YouTube

في تمام الساعة 6:00 تقام مباراة أودينيزي ضد إنتر علي Lega Serie A YouTube

في تمام الساعة 8:45 تقام مباراة روما ضد بولونيا علي Lega Serie A YouTube