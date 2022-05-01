الفيصلي يتصدر دوري المحترفين

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الرياض - احمد صلاح - فاز فريق الفيصلي على ضيفه الصريح، بهدفين مقابل هدف واحد ، في المباراة التي أقيمت مساء امس السبت على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وفاز الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، سجلهما للفيصلي امين الشناينة ويوسف الرواشدة، فيما سجل هدف الصريح معاذ العجلوني.

وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده الى 8 نقاط متصدرا الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد الصريح عند 3 نقاط في المركز التاسع. وتستكمل مواجهات الجولة الرابعة اليوم الأحد بلقاء وحيد يجمع فريقي سحاب والحسين إربد على نفس الملعب.