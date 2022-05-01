ملخص لمسات صلاح اليوم.. أبهرت العالم ولفتت كل الأنظار

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الرياض - احمد صلاح - حصل الفرعون المصري محمد صلاح على تقييم متوسط بعد مشاركته كبديل في مباراة اليوم أمام نيوكاسل، وهي من ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المباراة أقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك”، واستطاع ليفربول أن يفوز بهدف نظيف وهو الذي سدده نابي كيتا.

ملخص لمسات صلاح اليوم

وحرص محمد صلاح على المشاركة في مباراة ليفربول ضد نيو كاسل، وذلك في الدقيقة 69 وهو بديل للنجم السنغالي ساديوني، وهو حصل على تقييم 6.2/10، وهذا يأتي بعد مشاركته في الدقيقة 25 في الوقت الضائع أثناء مباراة ليفربول ونيو كاسل.

تمريرات صلاح في المباراة وصلت لـ 88%

وتمت الإشارة من خلال الشبكة إلى أن نسبة تمريرات الفرعون المصري الصحيحة وصلت لـ 88%، وأيضاً فاز في الصراعات الخاصة بمرة واحدة واستطاع أن يسدد مرتين وكلاهما جاء خارج المرمي، وضيع أيضا انفرادا بعد تخطي المدافع تارجت ولكن حرص الأخير على إنقاذ الموقف بعدما لمس الكرة قبل أن تصل للحارس.

فريق ليفربول رفع رصيده لـ 82 نقطة

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 82 ونزع صداره الجدول الخاص بترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وجاء هذا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وهو الوصيف برصيد 80 نقطة، وأيضاً له مباراة بنفس الجولة عصر اليوم، وهي ضد ليدز يونايتد، وأيضاً يتجمد رصيد نيو كاسل عند النقطة الثالثة والأربعين في المركز التاسع،