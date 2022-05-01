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الرياض - احمد صلاح - اتفرج مباراة ريال مدريد واسبانيول يستقبل ملعب للبرنابيو ، اليوم، 30-4-2022 بَثًّا مباشرًا لمباراة مهمة بين ريال مدريد وإسبانيول في إحدى أهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني، حيث تتاح لريال مدريد فرصة تحديد اللقب عندما يستضيف إسبانيول بعد ظهر السبت.

ليفوز بلقب الدوري للمرة الثانية في ثلاث سنوات مع تبقي أربع مباريات في الدوري، وسيتصور حظوظه في ذلك أمام نادي إسبانيول، الذي يتفوق بتسع نقاط على منطقة الهبوط، في لقاء اليوم بين ريال مدريد وإسبانيول.

يلا شوت اتفرج مباراة ريال مدريد واسبانيول

ريال مدريد مباشر، واللوس بلانيكوس يدخل المنافسة بعد خسارته 4-3 أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مانشستر، بينما خسر إسبانيول، 13 في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 39 نقطة، 1-0. إلى Rayo Vallecano. آخر مرة كانت في الدوري ضد ريال مدريد.

البث المباشر لمباراة إسبانيول وريال مدريد

يلي شوت مباشر ريال مدريد هو أفضل فريق في الدوري الإسباني هذا الموسم من حيث عدد النقاط، بعد أن فاز ب 24 وتعادل ست مرات وخسر ثلاث مرات بإجمالي 78 نقطة.

مما جعله يتقدم بفارق 15 نقطة على برشلونة صاحب المركز الثاني… نتيجة لذلك، ستكون نقطة واحدة ضد إسبانيول يوم الأحد كافية.

لتأكيد لقبه الخامس والثلاثين في دوري أبطال أوروبا وتأهله لمبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ضد أتلتيكو مدريد وليفانتي وكاديز وريال مدريد. دون أي التزام، سيبث بيتيس مباريات ريال مدريد اليوم على الهواء مباشرة.

تغطية حية لمباراة ريال مدريد

مباراة ريال مدريد وإسبانيول ، ستذاع اليوم السبت 30 أبريل 2022 على الهواء بالتحديد:

5:00 مساء. 4:15 مساءً السعودية بتوقيت مصر 5:15 مساءً. 5:15 مساءً توقيت فلسطين- التوقيت القياسي

الأردني 5:15 مساءً. 5:15 مساءً الساعة 5:15 مساءً بتوقيت سوريا. توقيت لبنان 4:15 مساءً توقيت العراق

بتوقيت السودان هو 5:15 مساءً. 4:15 مساءً التوقيت اليمني المنطقة الزمنية الليبية

بث مباشر لريال مدريد Yalla Shoot إذا كنت تحب الرياضة

تُبث مباريات ريال مدريد على الهواء مباشرة عبر العديد من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك Yalla Kora و Yalla Shot، بالإضافة إلى شاشات BN Sport، المذيعة الحصرية لمباريات الدوري الإسباني.

والتي أعلنت عن تخصيص BN Sport Premium 1 لحمل المباراة. المباراة المباشرة بدقة عالية، وقد عينت إدارة القناة المعلق حسن العيدروس للتعليق على لقاء ريال مدريد اليوم على الهواء مباشرة بتقنية HD.

ما القنوات التي ستعرض مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول الآن؟

Digi Sport 1 HD Romania

Spor Smart HD

beIN Sports 1 FR

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 1 HD SLV

LaLiga TV Bar

Nova Sports 4 HD

Nova Sports 1 HD