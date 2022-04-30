انت الان تتابع خبر ذهبية وبرونزية لمنتخب الكراتيه بالدوري العالمي للناشئين والشباب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تُوجت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الناشئات، يارا بشار، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية، في الجولة الثانية من الدوري العالمي للناشئين والشباب والمقامة في مدينة ليماسول القبرصية.

وأحرز لاعب منتخب الناشئين، ليث السعود، الميدالية البرونزية في ذات المنافسات.

وحققت اللاعبة، يارا بشار، الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن فوق 54 كغم، فيما أحرز اللاعب ليث السعود ميداليته البرونزية ضمن فئة وزن تحت 52 كغم.

وبهذه النتيجة، يكون المنتخب الوطني، للناشئين والشباب من كلا الجنسين، رفع رصيده من الميداليات في الجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي للشباب إلى 4 ميداليات حيث كان اللاعبين، سيف الدين بني فارس (وزن تحت 76 كغم) وإبراهيم شمعون (وزن فوق 76 كغم) قد حصل يوم أمس الجمعة على برونزيتين.

اقرأ أيضاً: الهاشمية تحقق نتائج متقدمة بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة

وافتتحت اللاعبة يارا بشار مشوارها بالفوز على اللاعبة التشيكية، هاكوفا أمالي، بنتيجة 10-9 في دور الـ64 ثم فازت على اللاعبة الهولندية إيمان فلك بنتيجة 6-1 في دور الـ32 فيما تخطت اللاعبة الإيطالية باولا جيورداني بنتيجة 3-3 في دور الـ16.

وواصلت يارا بشار تألقها في الدور ربع النهائي ونجحت في تحقيق الفوز على اللاعبة الكوسوفية، سوبيجاني أربلينا، بنتيجة 7-2، وفي نصف النهائي فازت على اللاعبة المصرية مريم طنطاوي بنتيجة 8-0 قبل أن تُحقق الميدالية الذهبية بعد فوزها في النهائي على اللاعبة الهنغارية لويال ليلي بنتيجة 4-3.

من جانبه، افتتح اللاعب، ليث السعود، مشاركته بتحقيقه الفوز على اللاعب الأذري، رسول جاسموف، بنتيجة 9-1 في دور الـ64 ومن ثم فاز على اللاعب الفرنسي ليو بنتيجة 2-0 في دور الـ32 ومن ثم تخطى اللاعب البولندي ديدوش كارول بنتيجة 4-1 في دور الـ16.

وفي الدور ربع النهائي، خسر السعود، أمام اللاعب المصري علي عبدالله، لينتقل للعب على الميدالية البرونزية، والتي حققها بعد تحقيقه لفوزين على كل من الهولندي، ريجنين توماس بنتيجة 4-1 والاسكتلندي جالاغر جو بنتيجة 6-1.