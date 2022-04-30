انت الان تتابع خبر اختتام البطولة الرمضانية الثلاثين للفروسية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اختتمت السبت ثالث جولات البطولة الرمضانية الثلاثين لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2022 ،وتوج بها الفارس العراقي عمر حسون وعبد الرحمن قريشه عن فئات الناشئين ،وجود بدير عن الناشئات التي نظمها نادي الجواد العربي ممثلا بشركة القوة للفروسية ضمن سلسلة بطولاته للموسم الحالي (2022)

وتناوب على تتويج الفرسان ربي غنام من كابيتال بنك ،واحمد قريشه وكبار الحضور وسلمت الجوائز المالية المخصصة لكل فئة،وادار البطولة أحمد قريشه، والحكام الدوليين معن الحديد ونادر الحموري، ومصمم المسلك الدولي علي الدليمي وتساعده براء دعيس وحكم الإحماء صهيب ابو حماد.

وجاءت النتائج كما يلي :-

- فئة 130- 135 سم،الأول: عمر حسون على صهوة الجواد (ايلاينا) بزمن 59:09ث، الثاني: نصوح كيالي على صهوة الجواد (باناميرا) بزمن 59:35ث، الثالث:عمر حسون على صهوة الجواد (نيكوتين) بزمن 62:45ث، الرابع:رامي شاهين على صهوة الجواد (بلس) بزمن 62:95ث، الخامس: رامي شاهين على صهوة الجواد (بيلي) بزمن 78:64ث ،السادس:امير الزيني على صهوة الجواد (مانديلا) بزمن 80:98ث.

- فئة 110 سم،الأول: عبد الرحمن قريشة على صهوة الجواد (كول كاسينا) بزمن 52:97ث، الثاني: فارس النابلسي على صهوة الجواد (ال باتشيو) بزمن 57:24ث، الثالث: ميسرة الجمل على صهوة الجواد (ديفولا) بزمن 57:47ث، الرابع:محمد حراره على صهوة الجواد (اكاندس)بزمن 58:85ث، الخامس: سند الحسن على صهوة الجواد (جود فاذر) بزمن 63:20ث، السادس : عمر حسون على صهوة الجواد (ميجر) بزمن 64:69ث.

- فئة 80-90 سم: ترتيب من الاول الى10 حيث تم تكريم كل الفئة لتشجيعهم وهم : جود بدير على جوادها (اسبرانيزا) بزمن 64:52ث ،عبد الله الحوراني ،جمزة البيروتي ،ناتشا فاروقة ،علي الخضر ،كاترينا سالا،تشانومي ايقشوا،محمد ابو الفيلات،عيسى عثمان ،طارق العسلي احمد الكردي ،حمزة عليان ،سيف مهيار ،طارق العزوني .





