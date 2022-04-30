نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل الجولة 35 من الدوري مواجهة خارج الديار وهدف الريدز الانتصار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب “جيمس بارك” معقل نيوكاسل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ويبحث عشاق الريدز عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل اليوم، في بداية مباريات الجولة 35 من عمر البريمرليج المشتعل قبل ثلاث جولات من خط النهاية، فالفارق بين السيتي المتصدر والليفر الوصيف نقطة واحدة فقط، والصراع مشتغل بينهما وينتظر كلاً منهما أي سقوط وإخفاق للأخر، حتى يحسم الصراع على لقب أغلى البطولات المحلية في العالم، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يخوض ليفربول اللقاء اليوم بتشكيلته الأساسية الكاملة، بحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط ليتصدر الترتيب، قبل اللقاء الذي سيجمع منافسة السيتي الليلة ضد ليدز يونايتد لحساب نفس الجولة، ليفربول يدرك أهمية اللقاء وصعوبة مبارياته على ملعب جيمس بارك، ففي أخر 10 مواجهات على ملعب نيوكاسل لم يفز الليفر سوى في 3 مواجهات فقط.

عداد تنازلي لموعد اللقاء

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل