بطاقة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم السبت في الدوري الممتاز

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الرياض - احمد صلاح - بطاقة مباراة الأهلي وسيراميكا تقام اليوم السبت، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

ويدخل الأهلي المواجهة أمام فريق سيراميكا من أجل العودة للانتصارات بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي ثم التعادل السلبي مع طلائع الجيش.

بينما يطمح فريق سيراميكا كليوباترا مع مدربه هيثم شعبان لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على بيراميدز بهدف نظيف.

ونستعرض معكم بطاقة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم السبت في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباتترا

المباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري

الأهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بعد خوضه 13 مباراة، فاز في 10 وتعادل مباراتين وخسر لقاء.

سجل لاعبي الأحمر 31 هدف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

سيراميكا كليوباترا يملك 17 نقطة في المركز الثاني عشر بعد الفوز في 3 مباريات من 16 مباراة خاضها مع التعادل في 8 مباريات وخسارة 5 لقاءات.

لاعبي سيراميكا سجلوا 13 هدف واستقبلت شباكهم 17.

طاقم تحكيم المباراة

قائمة الأهلي لخوض المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى ‏شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن وبيرسي ‏تاو وطاهر محمد طاهر.

قائمة سيراميكا كليوباترا للمباراة

حراسة المرمى: عامر عامر – محمد كوكو.

خط الدفاع: سيف تقا – وليد عبد المنعم – خالد صبحي – محمود البدري – عبد الله محمود – أحمد محسن – علاء عطا – مصعب البطاط – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو – بلال السعيداني – محمد توني – إيفانز منساه – وينفول كوابينا – شريف دابو – صالح جمعة – مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي.