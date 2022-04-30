محمد صلاح يتوج بأهم جائزة في إنجلترا
فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته يوم الجمعة.
وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48% من الأصوات متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وأحرز صلاح (29 عاما) 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورغن كلوب، الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.
ونالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40% من الأصوات.
وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو المقبل.
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