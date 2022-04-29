نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة التتويج المرتقب.. موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول ، في إطار مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 30 إبريل 2022 ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة من العيار الثقيل، قد تشهد التتويج المرتقب للملكي باللقب 35 في تاريخه بالليجا، والتي تجمع بين ناديا إسبانيول وريال مدريد ، حيث يحتاج الفريق الكتالوني أيضًا إلى النقاط الثلاث، من أجل التأمين التواجد في الموسم الجديد من الدوري الإسباني ، في ظل تواجده في موقع غير مأمون قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

في السطور التالية، نستعرض سويًا جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 91 من الدوري الإسباني ، إلى جانب تاريخ مواجهات ريال مدريد وإسبانيول .

مباراة ريال مدريد وإسبانيول

مواجهة ثأرية جديدة، تحتضنها القلعة الملكية في العاصمة الإسبانية مدريد، تجمع ناديا إسبانيول وريال مدريد .

حيث أسفر لقاء الدور الأول عن فوز مثير للكتيبة الكتالونية بنتيجة (2-1).

وهو ما يسعى الميرنجي لتعويضه في مواجهة السبت، بغية حسم لقب الليجا بانتصار غالٍ.

فيما يطمح إسبانيول إلى تأكيد أفضلية مواجهة الذهاب، وتحقيق انتصار ثانٍ في موسم واحد على البطل المحتمل.

نستعرض فيما ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 34 :

وفي إطار الملاحقة المستمرة، يخوض الغريم التقليدي للريال مواجهة نارية الأحد 1 مايو 2022، حيث مباراة برشلونة وريال مايوركا .

نادي ريال مدريد

نستغل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي ريال مدريد الإسباني .

والذي يدخل لقاء الأحد، بمعنويات عالية، حيث بات الفريق قريبًا أكثر من أي وقتٍ مضى للقب 35.

وذلك بعد سقوط البارسا يوم الأحد الماضي من أمام رايو فاليكانو .

ما يجعل الملكي في حاجة إلى نقطة واحدة من أجل التتويج الرسمي بالبطولة.

ولن تؤثر في معنويات كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الخسارة الأوروبية المثيرة أمام السيتيزن قبل أيام.

خلال الموسم الجاري، خاض الريال 33 مباراة، نجح في الفوز بـ 24 لقاءً، وتعادل في 6 مواجهات، ونال أقل عدد من الهزائم حتى الآن برصيد 3 مباريات.

ويحتل الملكي صدارة ترتيب الليجا ، برصيد 78 نقطة وصافي (40) هدفًا.

وفي آخر 5 مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني ، تمكن من حصد 12 نقطة.

وذلك من 4 انتصارات على أندية سيلتا فيجو و خيتافي ، ثم إشبيلية و أوساسونا .

وتلقى خسارة واحدة في كلاسيكو الأرض من أمام برشلونة .

نادي إسبانيول

على الجهة المقابلة، يخوض نادي إسبانيول الإسباني ، مواجهة السبت، ساعيًا إلى تأمين موقعه في جدول الترتيب.

أملًا في مشاركة رقم 27 بالبطولة الإسبانية للموسم المقبل.

حاليًا يحتل الفريق الكتالوني المرتبة الـ13 في جدول الترتيب، برصيد 39 نقطة وصافي (-8) أهداف.

إذ فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 أخرى، غير أنه ذاق مرارة الخسارة 14 مرة هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات لإسبانيول في الليجا ، تمكن أبناء المدرب الإسباني فيسنتي مورينو من حصد 6 نقاط.

وذلك من انتصارين بنتيجة واحدة (1-0) على كلًا من ريال مايوركا وسيلتا فيجو.

بينما خسر من أمام ريال سوسيداد (0-1) وأتلتيكو مدريد (1-2) وأخيرًا رايو فاليكانو بهدف.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإسبانيول

على صعيد المواجهات بين إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني ، فقد سبق للناديين أن التقيا من قبل في 53 مباراة، بحسب ما تابعناه في “ثقفني”.

فاز ريال مدريد في 38 مباراة، بينما حقق إسبانيول الفوز في 9 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات ريال مدريد أمام إسبانيول ، فقد أحرز الملكي 117 هدفًا، بينما سجل الفريق الكتالوني 40 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات ريال مدريد وإسبانيول ، فكانت فوز الريال بنتيجة (4-3).

تحقق ذلك في لقاء الدور الثاني من الدوري الإسباني موسم 2007/2006 والذي حصد الملكي لقبه.

وذلك بفارق المواجهات المباشرة مع غريمه التقليدي برشلونة، بعدما تساو الفريقان في رصيد النقاط (76).

أما عن أكبر فوز صفري لـ ريال مدريد ضد إسبانيول ، فكان بنتيجة (6-0)، وهو ما تحقق في موسم واحد.

حيث فاز فريق العاصمة الإسبانية ذهابًا وإيابًا في الدوري الإسباني موسم 2016/2015 ، الذي توج بها البارسا بفارق نقطة واحدة.

بينما كان الفوز الأكبر لـ إسبانيول ضد ريال مدريد ، بنتيجة (3-1).

والذي حدث في لقاء الدور الأول من الدوري الإسباني موسم 1996/1995 ، والذي فاز به أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الساخنة، مساء السبت، في تمام الخامسة والربع ( 5:15 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة والربع ( 4:15 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا، الثانية والربع ( 2:15 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة إسبانيول وريال مدريد ، فسيكون الدولي الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وفق ما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم ( RFEF ).

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء، عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports 1 FR وكذلك من خلال تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة إسبانيول وريال مدريد ، فليس من المعلوم حتى كتابة السطور التالية.

الخاتمة

تعرفنا من خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري الإسباني ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات إسبانيول وريال مدريد .