انت الان تتابع خبر تطورات مبشرة بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال والأمل يتجدد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لا زال ملف اعادة مباراة مصر والسنغال منظورًا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بعدما زادت حظوظ مصر في انتزاع قرار من الفيفا بإعادة المباراة وفق ما صرح به أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث يضغط الاتحاد المصري من خلال شكوى تقدم بها، حول مخالفات وتجاوزات عدة داخل الملعب وخارجه، كفيلة بإصدار قرار من الاتحاد الدولي بإعادة المباراة التي انتهت لصالح السنغال بضربات الترجيح.

وفي حال خروج قرار من لجنة الانضباط بالفيفا فإن الأمر يحتمل 3 سيناريوهات متوقعة بشأن إعادة المباراة، اثنان منها في صالح مصر، وهي اما التأهل المباشر لمصر دون إعادة مباراته مع السنغال، حيث فجر جلال علام رئيس الاتحاد المصري مفاجأة في تصريحات إعلامية إن هناك بعض التجاوزات التي استند عليها الملف المقدم للجنة التظلمات، "وطلبنا حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم.

والإحتمال الثاني: إعادة مباراة مصر والسنغال في قطر مع مباريات ملحق كأس العالم التي ستقام في الدوحة في شهر يونيو القادم.

الإحتمال الثالث: إدانة السنغال، وفي حال صدور هذا القرار سيتضمن إدانة للسنغال وتوقيع عقوبات مالية واللعب بدون جماهير في المنافسات القادمة لكنه لن يقضي بإعادة المباراة، وسيتأهل منتخب السنغال بشكل مباشر ويشارك في مجموعته بشكل طبيعي في كأس العالم، بينما يفقد منتخب مصر كل حظوظه باستثناء أمل واحد فقط، سيسعى به الاتحاد المصري لاستغلال تلك الإدانة ورفع قضية لدى المحكمة الرياضية الدولية كاس، وينتظر الحكم فيها قبيل بدء منافسات كأس العالم.