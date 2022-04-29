انت الان تتابع خبر رونالدو يوجه رسالة لجماهير فريقه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شكر النجم البرتغالي ولاعب فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، جماهير فريقه، عقب مباراة "الشياطين الحمر" وتشيلسي 1-1، الخميس، ضمن المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وقدم رونالدو واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وتوج مجهوده بتسجيله لهدف رائع في شباك تشيلسي، في الدقيقة 62.

وأعرب رونالدو بعد المباراة عبر حسابه على "تويتر"،عن شكره واتمنانه من جماهير يونايتد على مساندتها ودعمها للفريق في أحلك الظروف، حيث كتب: "شكرا على المساندة في أولد ترافورد الليلة. مشجعونا كانوا رائعين في محاولتهم لمساعدة الفريق".

ورفع رونالدو رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلا المركز الثاني في قائمة ترتيب أفضل الهدافين، مناصفة مع جناح نادي توتنهام، الكوري الجنوبي، سون هيونخ مين، فيما ينفرد نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، بالصدارة بـ22 هدفا.

أما مانشستر يونايتد، فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأصبحت فرصه في احتلال المركز الرابع للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، شبه منعدمة.

واكتفى نادي مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي يعتبر بطعم الهزيمة بالنسبة لفريق "الشياطين الحمر"، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، ويبقى في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، بعيدا حتى الآن عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم لقادم.

في المقابل، يشغل نادي تشيلسي المركز الثالث على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 66 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وبفارق 13 نقطة عن ليفربول صاحب الوصافة.