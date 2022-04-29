صلاح يفوز بالجائزة للمرة الثانية

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الرياض - احمد صلاح - فاز اللاعب المصري ومهاجم فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته الجمعة.

وكان صلاح، فاز بالجائزة عام 2018، وحصل على 48% من الأصوات متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح (29 عاما) 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورجن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.

ونالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40% من الأصوات.

وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو/ آيار المقبل.

ويُشارك في التصويت الخاص بالجائزة، كل من الصحفيين والمذيعين بالمملكة المُتحدة.

وسيتسلم محمد صلاح وتقدم الجائزة الخميس القادم 5 مايو في حفل عشاء بجانب وسام كير.

ويُعد محمد صلاح هو اللاعب رقم 13في ليفربول، الذي يحصل على هذه الجائزة بعد كل من إيان كالاجان (1974) ، كيفين كيجان (1976) ، إيملين هيوز (1977) ، كيني دالجليش (1979 و 1983) ، تيري ماكديرموت (1980) ، إيان راش (1984) وجون بارنز (1988 و 1990) وستيف نيكول (1989) وستيفن جيرارد (2009) ولويس سواريز (2014) ومحمد صلاح (2018)، جوردان هندرسون (2020).