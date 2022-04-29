ملخص مباراة الرمثا والجزيرة

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الرياض - احمد صلاح - فاز فريق الرمثا على الجزيرة بثلاثة أهداف في المباراة التي جرت الخميس، على ستاد الحسن في إربد، مقابل هدف ضمن الأسبوع الرابع لمرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف الرمثا علي العزايزة، وحسان الزحراوي، وبشار الذيابات، فيما سجل هدف الجزيرة حمزة الصيفي.

وبهذا الفوز قفز الرمثا إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر. ويلتقي اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء مغير السرحان وشباب العقبة.

وتتواصل أحداث الأسبوع الرابع من دوري المحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع مغير السرحان مع شباب العقبة عند العاشرة والنصف مساءً على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وقبل المباراة يملك مغير السرحان في رصيده نقطتين، فيما شباب العقبة ٤ نقاط.

وكان الرمثا حامل لقب النسخة الماضية من الدوري وبطل درع الاتحاد ٢٠٢٢ استضاف الجزيرة الليلة الماضية على ستاد الحسن بإربد.

إلى ذلك، كان الأسبوع الرابع افتتح الليلة قبل الماضية بمباراة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء شهدت فوز معان على السلط ١-٠.

وسجل خلدون خزام عند الدقيقة ٩٠+١ هدف الفوز الوحيد لمعان الذي رفع رصيده إلى ٤ نقاط مقابل بقاء رصيد السلط عند نقطة واحدة.

ويلتقي الفيصلي نظيره الصريح عند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد عمان، ويستقبل سحاب ضيفه الحسين بنفس التوقيت مساء الأحد على ستاد عمان الدولي.

عودة الوحدات

وتختتم منافسات الجولة بلقاء شباب الأردن والوحدات، عند السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد عمان. ويشهد الأسبوع الرابع عودة الوحدات بعد احتجابه عن الأسابيع الثلاثة الأولى، لمشاركة ممثل الكرة الأردنية بدوري أبطال آسيا، على أن تحدد مواعيد مبارياته الثلاث لاحقاً.

وشارك ممثل الكرة الأردنية ضمن المجموعة الخامسة والتي اختتمت مبارياتها الليلة قبل الماضية في مدينة الدمام في السعودية.

نقل مباريات

بناءً على عدم جاهزية ستاد الملك عبدالله الثاني لمباريات الجولة الرابعة وحتى السابعة من الدوري الأردني تقرر نقل المباريات إلى ستاد عمان الدولي.

وجاء قرار نقل المباريات بناء على الكتاب المرسل من إدارة مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية وذلك لاستكمال أعمال الصيانة لأرضية الملعب.