بعد الفوز على المصري .. موعد مباراة الزمالك المقبلة

فوز الزمالك على المصري

وحول الزمالك تأخره أماما لمصري بهدف ، ليفوز بهدفين لهدف، في مباراة شهدت جدل تحكيمي من الحكم محمد معروف.

بدأ المصري بالتهديف عن طريق مدافعه الفلسطيني ياسر حمد في الدقيقة 33 ثم تعادل أمد سيد “زيزو” لصالح الزماكل في الدقيقة 61.

هدف الفوز الأبيض جاء في الدقيقة 76 عن طريق المهاجم التونسي الدولي، سيف الدين الجزيري.

الفوز على المصري البورسعيدي، رفع رصيد أبناء القلعة البيضاء للنقطة 38 محققين الفوز الثاني عشر هذا الموسم.

الفارق بين الزمالك والأهلي اتسع لست نقاط لصالح الفارس الأبيض، بينما للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة.

مباراة الزمالك المقبلة ستكون أمام إيسترن كومباني في الجولة السابعة عشر وهى الأخيرة في الدور الأول من الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك للفوز على الوافد الجديد لمسابقة الدوري، للاستمرار في الصدارة والدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

تقام مباراة الزمالك وإيسترن كومباني يوم الأحد المقبل الموافق 1 مايو 2022.