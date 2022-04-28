ليفربول يضع قدماً في نهائي دوري الأبطال
وضع ليفربول الإنجليزي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 -صفر على ضيفه فياريال الإسباني يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.
وتقدم ليفربول بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الإكوادوري بيرفس إستوبينان، لاعب فياريال، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 55.
بتلك النتيجة، بات يكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعب فياريال يوم الثلاثاء القادم، من أجل التأهل لنهائي البطولة التي توج بها 6 مرات كان آخرها عام 2019.
وسيلاقي الفائز في المواجهة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.
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