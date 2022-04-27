بولونيا يهزم إنتر ويمنح ميلان فرصة التتويج
وجه بولونيا ضربة موجعة لإنتر ميلان وهدد فرصه في التتويج هذا الموسم بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - 1 يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من المسابقة.
وفي مباراتين أخريين مؤجلتين من المرحلة نفسها، تغلب أودينيزي على مضيفه فيورنتينا 4 - صفر وتعادل أتلانتا مع تورينو 4 - 4 .
ورفع بولونيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 72 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ميلان.
وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله غيفان بيريسيتش في الدققيقة الثالثة، ثم حسم بولونيا المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ماركو أرناوتوفيتش ونيولا سانسوني في الدقيقتين 29 و82 .
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