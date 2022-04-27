انت الان تتابع خبر إيناس عبد الدايم تتصدر الترند في الإختيار 3 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -تفرجت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار"، الظهور الأول للنجمة إسعاد يونس والتي تجسد شخصية الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية وقتها، حيث ترد على إهانة الفنانين في مصر من قبل جماعة الإخوان، كما ترد على الشائعات التى خرجت بإنهاء انتدابها كرئيس لدار الأوبرا.

وتناولت الحلقة مشهد ساخن بالنقاش بين إيناس عبدالدايم، ووزير الثقافة في عصر الإخوان، علاء عبدالعزيز، واعترضت على مصطلح «تطهير» الذي يستخدمه علاء عبدالعزيز، معتبرته اهانة للفنيين والمثقفين في مصر، وكانت هذه المواجهة التي تسببت في استقالتها فيما بعد من منصب رئيس دار الأوبرا المصرية.

وخلال الأحداث، يطلب وزير الثقافة من إيناس التعاون معه للنهوض بدار الأوبرا، على حد وصفه، ويبلغها بتقليل النشاطات الفنية والثقافية والاستفادة بقاعات الأوبرا في نشطات أخرى، والغاء بعض الفعاليات الفنية التي يصرف عليها المزيد من الأموال، دون جدوى، مقترحا إلغاء الباليه، وانتهت المقابلة باعتراض إيناس عبدالدايم قائلة له: «دار الأوبرا مش محتاجة حد يدافع عنها».

وبعدها يتم إصدار قانون إقالتها، لتشهد الأوبرا ردود فعل كبيرة من العاملين فيها، كامتناع أبطال "أوبرا عايدة" عن تقديم عرضهم للجمهور لأول مرة منذ 140 سنة، بالإضافة الى الاحتجاج على قرار الإقالة والمطالبة بإقالة الوزير الاخوانى.

وتصدر اسم ايناس عبد الدايم الترند على مواقع التواصل بعد عرض الحلقة 25 من مسلسل الإختيار، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع الدور الذي قدمته اسعاد يونس.

وبدوره علق المخرج سامح بسيوني على تقديم النجمة القديرة إسعاد يونس شخصية الدكتورة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مسلسل “الاختيار 3” وإبراز الدور البطولي لوزارة الثقافة بشكل عام، حيث نشر بسيوني صورتين إحداهما لوزير الثقافة والأخرى لأسعد يونس، عبر حسابه الشخصيعلى انستغرام، علق قائلاً: “مسلسل الاختيار .. يظهر الدور البطولي للدكتورة إيناس عبد الدايم عندما كانت رئيسة دار الأوبرا المصرية وفنانى دار الأوبرا وقطاعات وزارة الثقافة"

مسلسل "الاختيار 3" بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وخالد الصاوى، جمال سليمان، خالد زكى، منى عبد الغنى، وغيرهم.