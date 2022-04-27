انت الان تتابع خبر الوحدات يودع دوري أبطال آسيا وهذه حصيلة مشاركته والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ودع نادي الوحدات دوري أبطال آسيا بعد تعادله مع ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين لكل فريق.

وفي المباراة التي جرت الليلة على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في ختام الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، سجل للوحدات الغاني محمد أنس “33” ومهند أبو طه “83”، وأحرز لناساف الأوزبكي ماركو ستايفيتش “3” ونور شاييف “58”.

وتأهل عن المجموعة الخامسة الفيصلي السعودي “9 نقاط” كمتصدر وبفارق الأهداف عن ناسف الأوزبكي الذي حسم تأهله كأفضل ثان، فيما استقر الوحدات ثالثاً بـ “6” نقاط والسد القطري “4 نقاط”.