انت الان تتابع خبر حبس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة عامين وتصريحات خطيرة يدلي بها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها بحبس رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور لمدة عامين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها ضده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وبدوره كتب "عثمان" المستشار القانوني للأهلي، عبر حسابه في فيسبوك: "محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي"، مشيرا ان تهمته السب والقذف وخدش سمعة العائلات.

وبعد أقل من ساعة من صدور الحكم بحبسه، أعلن المستشار مرتضى منصور أنه بصدد إطلاق تصريح خطير في فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، حيث كتب عبر الفيسبوك: "بعد قليل تصريح خطير بالصوت والصورة للمستشار مرتضى منصور».

وعلى صعيد آخر، فند مرتضى منصور شائعات وفاته في حادث أمس الثلاثاء، بعد ان تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته، وقال رئيس نادي الزمالك في مقطع فيديو بثه عبر قناته على"يوتيوب" قال فيه: "أنا بخير الحمد لله وأقف في النادي النهري الآن"، واصفا مطلقي الشائعات بالكلاب الضالة، ووجه رسالة لمحمود الخطيب قائلا: "من فضلك أنت وممدوح عباس وأحمد سليمان وهاني شكري والعتال، لموا رجالتكم، واضح إني تاعبكم أوي، بعد رمضان في مفاجآت ليكم كلكم".