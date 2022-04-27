نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان|| تغطية live معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة مسابقة الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي وهو استاد السلام، وذلك يكون في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة مسابقة الدوري المصري الممتاز في مصر والتي تعد من افضل واقوى البطولات القوية التي ينتظرها الكثيرون في عدد من المحافظات المصرية.

معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم

حيث يمكنك مشاهدة هذا اللقاء الكبير والمهم للغاية من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس المعروفة في مصر والتي تذيع بشكل حصري جميع البطولات المصرية المختلفة، حيث يمكنك اليوم مشاهدة هذا اللقاء المهم من خلال التعليق المميز من المعلق المصري أيمن الكاشف وذلك في المباراة المنتظرة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت العاصمة القاهرة.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

حيث يدخل اليوم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي هذه المباراة القوية ورغبته قوية للغاية في تحقيق الفوز السريع والعمل على حصد الثلاث نقاط من اجل ان يتم السيطرة على الدورى والعودة الى المركز الاول على حساب منافسه نادى الزمالك المصري.

وفي نطاق أخر يسعى بشكل كبير المدرب المصري طارق العشري بصفته المدير الفني لطلائع الجيش في العمل على تحقيق الفوز والعودة من جديد إلى سلسلة الانتصارات القوية وذلك يكون من أجل تحسين مستواه ونتائجه في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

تشكيل النادي الأهلي في مواجهة طلائع الجيش اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية يوليو ديانج وحسين الشحات محمد مجدي «أفشة» ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: وبيرسي تاو «محمد شريف».