الإصابة تنهي موسم الدولي المغربي بوفال

أعلن أنجيه الفرنسي، أن لاعبه المغربي سفيان بوفال الذي أصيب في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر الأسبوع الماضي ضد باريس سان جيرمان، يحتاج لعملية جراحية ولن يكون متاحا حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي أن لاعب الوسط الهجومي، سيخضع لعملية جراحية اليوم الأربعاء، من دون أن يحدد المدة المتوقعة لهذا الغياب، في حين كتب بوفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي "للأسف سأبقى بعيدا عن الملاعب لفترة من الوقت، لكنني سأعود أقوى، كما فعلت دائما".

وأصيب بوفال في وقت مبكر خلال خسارة أنجيه بثلاثية نظيفة أمام سان جيرمان في 20 أبريل، ليغيب عن مباراة فريقه أمام كليرمون الأحد الماضي (تعادلا 2-2).

وتعتبر إصابة الدولي المغربي البالغ 28 عاما، ضربة قوية لأنجيه الذي فقد "حلقة الوصل القوية"، بحسب ما وصفه مدربه جيرالد باتيكل.

ويعد بوفال أيضا من أبرز نجوم المنتخب المغربي، فعلى الرغم من عدم مشاركته أساسيا في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى مونديال "قطر 2022" عن القارة الإفريقية في مارس الماضي، لكنه سجل 3 أهداف خلال كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في يناير في طريق "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: وكالات