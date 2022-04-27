انت الان تتابع خبر هل يصوم اللاعب المصري محمد صلاح شهر رمضان أم لا؟ .. أخيراً مدربه يكشف السر الذي يخفيه عن الجميع ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إن حلول شهر رمضان هذه السنة يحل مع مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي هما أكثر ثنائي يقوما بالتسجيل في ذلت المباراة لفريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع نهاية شهر رمضان اثارت تساؤلات عديدة عن كيفية تعامل اللاعبين المسلمين أمثال: محمد صلاح، وساديو ماني، ونابي كيتا، ونجولو كانتي، ورياض محرز، وبول بوجبا، بما أن ذلك الشهر يمثل لهم أهمية استثنائية وخاصة.

وسوف يواجه ليفربول واتفورد في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز نادي واتفورد يوم 2 ابريل أول أيام رمضان.

وسيجدد «الريدز» لقاؤه أمام غريمه مانشستر سيتي في صراع شرس بالجولة الـ 32 بـ «البريميرليج» وذلك يوم 10 ابريل وسيكون ذلك اليوم تاسع أيام شهر رمضان، الأمر الذي سيصعب مهمة لاعبي ليفربول المسلمين الذين سيصومون عدد ساعات طويلة.

وسيلعب ليفربول طوال شهر رمضان 5 مباريات في الدوري الإنجليزي أمام (واتفورد، ومان سيتي، وأستون فيلا، وإيفرتون، ونيوكاسل يونايتد).

وسيمتنع اللاعبون المسلمون عن تناول الماء والطعام لأكثر من 12 ساعة، مما سيرهقهم بدنيًا خلال الركض على أرضية الملعب.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول من قبل احترامه الشديد لعقائد لاعبيه وعاداتهم فيما يتعلق بالصيام، وقال: «لا مشكلة في أن يصوم اللاعبين لدي، إنهم يقدمون أفضل ما لديهم سواء كانوا صائيمن أم لا».

وختم حديثه قائلًا: «في الكثير من الأوقات يصل محمد صلاح وساديو ماني متأخرين إلى غرف خلع الملابس بسبب الصلاة، في هذه الحياة هناك أمور أكثر أهمية من كرة القدم».

من المهم لمن يمارس كرة القدم في رمضان أن يحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة والإكثار من تناول الوسائل بعد الإفطار، حتى لا يصابوا بالجفاف فضلًا عن تغيير موعد التدريبات للفترة المسائية.

سبق وأن لعب محمد صلاح وساديو ماني أمام ريال مدريد وبرشلونة في بطولتين متتاليتين لدوري أبطال أوروبا أثناء شهر رمضان.

يذكر أن نجولو كانتي أيضًا يرفض تمامًا الإفطار في رمضان أثناء المباريات الكبيرة، حيث أعرب جيروم روثن لاعب منتخب فرنسا السابق أن كانتي الذي كان يزامله في إحدى فرق الشباب أنه كان يصمم على الصيام رغمًا عن أنف إدارة ناديه وقتها، وقال روثن في تصريحات عن كانتي: «كان الجو حارًا للغاية، لذلك كان من السهل معرفة أنه يعاني، اقترب مني وقال لي من فضلك لا تقول شيئًا»