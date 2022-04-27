انت الان تتابع خبر وكيل أسينسيو يفاوض ريال مدريد.. ويتواصل مع أندية أخرى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد يستعد لتجديد عقد لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو.

وينتهي عقد أسينسيو (26 عامًا) في سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم الاتفاق على تفاصيل التجديد حتى الآن.

وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سيناقش وكيل ماركو أسينسيو الجديد، خورخي مينديز، عقد اللاعب مع ريال مدريد في الأيام المقبلة".

وأضاف: "أسينسيو يريد البقاء، لكن هذا يعتمد على العرض المالي المقدم من الريال، كما تواصل مينديز بالفعل مع العديد من الأندية الأخرى، حيث ينتهي عقد اللاعب بعد عام من الآن".

وشارك أسينسيو في 38 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة هدفًا وحيدًا.