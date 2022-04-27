انت الان تتابع خبر بعد التفوق على برشلونة.. بايرن يستعد لضم مزراوي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يسعى بايرن ميونخ لإكمال صفقة المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن أياكس أمستردام، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودخل بايرن ميونخ وبرشلونة في صراع شرس على ضم مزراوي، إلا أن الظهير المغربي اختار الانتقال للفريق البافاري.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بايرن سيحاول الحصول على توقيع مزراوي خلال الأيام المقبلة، لتجنب أي عرض جديد من أي فريق آخر.

وأضاف رومانو، أن الاتفاق الشفهي تم بين بايرن ومزراوي، ولكن دون التوقيع على أي عقود حتى الآن.

يذكر أن مزراوي سينتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أياكس أمسترادام.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بايرن قدم عرضًا لمزراوي براتب تصل قيمته إلى 10 ملايين يورو في الموسم، لإقناع اللاعب بالانتقال إلى النادي البافاري.