انت الان تتابع خبر شيرر: لا أصدق أن بنزيما سجل على طريقة بانينكا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر، أنه لا يصدق تنفيذ كريم بنزيما لركلة جزاء على طريقة بانينكا، مشيدا بشجاعة المهاجم الفرنسي بعد إضاعته لثلاث ركلات جزاء هذا الشهر.

وكان شيرر، أبرز لاعبي نيوكاسل يونايتد في كل العصور والهداف التاريخي للبريمير ليج، يتولى التعليق على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عبر قناة (بي تي سبورت)، ولم يخف دهشته من طريقة بنزيما في تسديد ركلة الجزاء.

وأوضح "بعد إخفاقه في ثلاث ركلات جزاء الشهر الجاري. كل ما أستطيع فعله هو أن أضحك وأقول: لا أصدق أن كريم بنزيما فعل ذلك".

وتابع "يستلزم الأمر قدرا كبيرا من الجرأة لتنفيذ ذلك، وأيضا الثقة والقدرة. الجسارة التي يتمتع بها بنزيما لا تصدق".

وشهد ملعب الاتحاد مساء أمس الثلاثاء مباراة ماراثونية في نصف نهائي التشامبيونزليج بين السيتي والريال وتسجيل سبعة أهداف دفعة واحدة كان نصيب الفريق الإنجليزي منها أربعة أهداف مقابل ثلاثة لأبناء مدريد.