50 الف دولار مكافأة لاعبي الوحدات بشرط الفوز

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الرياض - احمد صلاح - خصص مجلس الإدارة لنادي الوحدات مكافأة قدرها 50 ألف دولار للاعبي الوحدات، في حال التأهل إلى الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، وفق تصريحات رئيس نادي الوحدات د.بشار حوامدة.

ويلتقي الوحدات مساء الأربعاء، فريق ناساف الأوزبكي في ختام دور المجموعات للمجموعة الخامسة التي تقام في الدمام.

وأضاف حوامدة" ثقتنا بمنظومة فريق الكرة كبيرة، والأبطال على قدر المسؤولية، ونقف على ناصية الحلم الآسيوي الذي طال انتظاره ونقاتل، خاصة بعد أن خدمتنا نتائج الفرق المنافسة على أفضل الثواني بالمجموعات الخمس".

وأكمل "الكرة الآن في ملعب الأبطال، والرجال (قدها) والمستحيل ليس وحداتيا ونتمنى أن يحالف التوفيق اللاعبين في مباراة ناساف الليلة".

وختم حديثه" قدم الفريق مباريات قوية في هذه المجموعة، وأرعب كبار القارة الصفراء، فالوحدات وجماهيره يستحقان الفرح والتأهل الآسيوي التاريخي، الذي بات على مرمى حجر اليوم".

ويستقر الوحدات في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف الفيصلي المتصدر، و3 نقاط وراء ناساف الوصيف.

وأصبحت فرصة الوحدات في التأهل، تقتصر على فوزه أمام ناساف، بفارق 3 أهداف، ليتأهل ضمن أصحاب الوصافة.

وكان ناسف الأوزبكي، قد فاز على الوحدات في مباراة الذهاب، بهدفين دون رد.