كيليني سيعتزل اللعب دولياً

أعلن المدافع الإيطالي، جورجيو كيليني، أنه سيعتزل اللعب دولياً بعد مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب الأرجنتين في بطولة كأس الأبطال "كونميبول-يويفا"، في جوان المقبل.
وقال كيليني لمنصة "DAZN" عقب فوز فريقه يوفنتوس على ساسولو في الدوري الإيطالي: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسألعب مع إيطاليا ضد الأرجنتين في الأول من يونيو المقبل في ملعب ويمبلي (بلندن)".
وأضاف: "أود أن أودع المنتخب الوطني بذكرى جميلة. ستكون هذه بالتأكيد آخر مباراة لي مع إيطاليا".
ويواجه منتخب إيطاليا، حامل لقب بطولة أمم أوروبا، نظيره الأرجنتيني، الفائز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس كوبا أميركا، في الأول من حزيران/يونيو المقبل، في بطولة كأس أبطال "كونميبول-يويفا" المستحدثة.
وستكون مواجهة إيطاليا والأرجنتين هي الأولى في إطار التعاون بين اتحاد قارة أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ونظيره الأوروبي "يويفا".
وكان كيليني (37 عاماً) لعب أول مباراة له مع المنتخب الإيطالي في 17 نوفمبر 2004، وتوج بكأس أمم أوروبا في العام الماضي.
ويلعب مع يوفنتوس منذ العام 2005، وتوج معه بطلاً لإيطاليا تسع مرات، وبكأس إيطاليا في خمس مناسبات، كما وصل أيضاً مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. ولم يقرر كيليني بعد ما إذا كان سيمدد مسيرته مع الأندية إلى ما بعد الموسم الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا لن تشارك في نسخة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بعد فشلها في التأهل.
وكالات
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