انت الان تتابع خبر إعلان نتائج المرحلة الثانية لبيع تذاكر مونديال كأس العالم غدا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعلن يوم غد الخميس، نتائج المرحلة الثانية لتقديم طلبات شراء تذاكر مباريات مونديال كأس العالم 2022، التي انطلقت في الخامس من الشهر الحالي.

ووفقا للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، سيتم إعلان نتائج هذه المرحلة وسط ترقب كبير لرقم قياسي جديد من الإقبال على تذاكر المباريات بعد الرقم القياسي الذي شهدته المرحلة الأولى التي تم خلالها تقديم أكثر من 17 مليون طلب، فيما تمت الموافقة على نحو 800 ألف تذكرة.

وأشار بيان للجنة اليوم الأربعاء، إلى أن ترقب نتائج هذه المرحلة، يأتي بعد أن تعرفت الجماهير على 29 منتخبا تأهل رسميا إلى المونديال، بالإضافة إلى التعرف على المجموعات وجدول المباريات وتحديد أوقاته وملاعبها، وهو ما يسهل في عملية الاختيار للجماهير، على عكس المرحلة الأولى التي تمت بطريقة عشوائية.

وسيتاح لمقدمي طلبات التذاكر والمقيمين في قطر، الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، التي تبدأ أسعارها من 40 ريالا قطريا، تماشيا مع سياسة “الفيفا” لتذاكر مباريات المونديال، التي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.

كما تتوفر في هذه المرحلة للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخبا معينا ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، حيث سيتمكن المشجعون مجددا من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لأربعة ملاعب، كما ستتوفر تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنواع التذاكر.

وتحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء لمقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.

وسيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم اعتبارا من 31 الشهر المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

واستطاع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء 5 مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر المباراة الواحدة.