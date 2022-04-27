انت الان تتابع خبر مباراة مجنونة.. مانشستر سيتي يصعق ريال مدريد ويحقق فوزاً كبيراً عليه والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح -

السوسنة - حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً كبيراً على ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر عن طريق نجمه البلجيكي كيفين دي بروين بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة متقنة من زميله الجزائري رياض محرز.

ثم عاد جابريال جيسوس ليعزز تقدم السيتي بهدف ثاني في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وقلص نجم الريال الفرنسي كريم بنزيما الفارق بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان سيتي بهدفين مقابل هدف للريال.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي تقدمه بهدف ثالث عن طريق لاعبه فودين في الدقيقة 53، ليقلص فينيسيوي الفارق للريال بعد دقيقتين فقط.

واستمر مهرجان الأهداف بتسجيل البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الرابع للمان سيتي، ليعود ريال مدريد ويقلص الفارق من علامة الجزاء عبر نجمه بنزيما.

وتأجل حسم المتأهل إلى نهائي باريس لموقعة البرنابيو في الرابع من الشهر المقبل.