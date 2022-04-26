كريستال بالاس يتعادل سلبيا مع ليدز

كريستال بالاس يتعادل سلبيا مع ليدزاختتم كريستال بالاس وضيفه ليدز يونايتد المرحلة الـ34 من الدوري الانجليزي لكرة القدم بتعادل سلبي على ملعب "سيلهورت بارك" في لندن الليلة الماضية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فشل كريستال بالاس في العودة إلى سكة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية (2 في الدوري أمام ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وواحدة أمام جاه تشلسي في نصف نهائي كاس الاتحاد)، لكنه حافظ على سجله خالياً من الخسارة على أرضه في المباريات الـ6 الأخيرة، فعزز موقعه في المركز الـ14 برصيد 38 نقطة.

في المقابل، تابع ليدز يونايتد نتائجه الرائعة في المباريات الـ5 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة (3 انتصارات وتعادلان)، فرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ16، وبقي في المنطقة الخطرة المؤدية الى الدرجة الثانية (يبتعد بفارق 5 نقاط عن ايفرتون الـ18 والذي يملك مباراة مؤجلة.

وتنتظر ليدز يونايتد 3 مباريات قوية أمام ضيفه مانشستر سيتي المتصدر ومضيفه أرسنال الرابع وضيفه تشلسي الثالث، قبل أن يختم الموسم بمواجهة ضيفه برايتون ومضيفه برينتفورد.