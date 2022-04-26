نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة خليجية عنوانها الصدارة.. موعد مباراه الهلال والريان دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والريان ، استكمالًا لمباريات الجولة السادسة الفاصلة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب في المجموعة الأولى، يحتضن مساء الأربعاء 27 إبريل 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، على صدارة المجموعة، تجمع بين الشقيقين العربيين والخليجيين الريان القطري والهلال السعودي ، حيث يمتلك الفريق القطري فرصة مواتية من أجل ضمان التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني، بينما يحظى حامل اللقب بإمكانية المرور إلى دور الـ16 على رأس المجموعة وبرقم قياسي على مستوى النقاط.

نستعرض في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والمستجدات والكواليس بشأن موعد مباراه الهلال والريان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين العريقين في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، إلى جانب أرشيف المشاركات والمنجزات ، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والريان .

مباراه الهلال والريان

من جديد يلتقي ناديا الريان والهلال ، في مواجهة ثانية بالموسم الجديد من دوري أبطال آسيا .

حيث نجح الزعيم السعودي في اكتساح منافسه القطري ذهابًا، وهو ما يسعى لتكراره لتأكيد الأفضلية التاريخية.

بينما يطمح الرهيب إلى الثأر أولًا، ومن ثم تعزيز حظوظه في التأهل ولو ضمن أحسن ثواني في المجموعات.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق الجولة السادسة الحاسمة:

جدير بالذكر أن أندية السعودية ستخوض الجولة السادسة من دور المجموعات بآمال عريضة في التأهل إلى ثمن النهائي الآسيوي .

تنطلق أولى المواجهات يوم الثلاثاء 26 إبريل 2022 ، وذلك بـ مباراة الجزيرة والشباب وفي نفس التوقيت مباراة باختاكور والتعاون .

وتختتم اللقاء يوم الأربعاء 27 إبريل 2022 ، بمواجهتين، مباراة الهلال والريان وفي نفس الموعد مباراة السد والفيصلي .

نادي الهلال

نستهل تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، والذي يخوض مواجهة الأربعاء من أجل تحقيق رقم مميز في ختام دور المجموعات.

إذ يحتل الزعيم صدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 13 نقطة وصافي (8) أهداف.

متساويًا مع مواطنه الشباب متصدر المجموعة الثانية في رصيد النقاط.

فاز حامل اللقب في 4 مباريات، على أندية الشارقة الإماراتي ذهابًا، و الريان القطري ذهابًا.

بجانب استقلال دوشنبه الطاجيكي ذهابًا وإيابًا.

فيما تعادل إيجابيًا مع الشارقة إيابًا في لقاء مثير.

تاريخيًا، خاض كبير آسيا منافسات دوري أبطال آسيا 24 مرة من قبل.

و الهلال أعلى الأندية مشاركة وحصولًا على لقب دوري أبطال آسيا ، برصيد 4 ألقاب.

كان آخرها في العام الماضي من أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وأحرز الموج الأزرق الوصافة والمركز الثاني 4 مرات، آخرها جاء في نسخة 2017.

وذلك بعد الخسارة من أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف في إيابًا النهائي، والتعادل إيجابيًا (1-1) في الرياض.

نادي الريان

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الريان القطري مواجهة الأربعاء، وأمامه فرصة مثالية للتأهل إلى دور الـ16.

حيث أن الرهيب حال تمكنه من إلحاق الهزيمة الأولى بـ كبير آسيا في البطولة، سيمكنه التأهل ولو ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني الست على أقل تقدير.

إذ يحتل الفريق القطري حاليًا المرتبة الثانية في المجموعة، برصيد 10 نقاط وصافي (1) هدف.

بفارق 3 نقاط وصافي (7) أهداف عن الهلال صاحب الصدارة.

حيث فاز على استقلال دوشنبه الطاجيكي (3-2) ذهابًا وإيابًا (1-0)، وعلى الشارقة الإماراتي إيابًا (3-1).

فيما تعادل إيجابيًا مع الشارقة ذهابًا (1-1).

غير أنه خسر كما أسلفنا من الزعيم ذهابًا.

على الصعيد التاريخي، شارك الريان القطري 14 مرة من قبل في دوري أبطال آسيا .

وتمثل المشاركة الحالية، الظهور السادس على التوالي للفريق القطري.

أعظم إنجاز الفريق كانت الحصول على المركز الثالث في نسخة 1992 (مشاركة أولى).

وهي بالمناسبة البطولة التي توج بها الهلال على حساب استقلال طهران الإيراني.

تاريخ مواجهات الهلال والريان

انتظرونا بعد قليل،،،

موعد مباراه الهلال والريان والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء القمة السعودية القطرية ، مساء الأربعاء، في تمام الحادية عشر والربع ( 11:15 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع ( 10:15 م ) بتوقيت مصر، الثامنة والربع بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة الريان والهلال ، فلم يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ( AFC ) عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورت والكأس القطريتان، وشبكة قنوات أبوظبي ودبي الإماراتيتان، بتغطية أحداث اللقاء.

وبشأن معلق مباراة الريان والهلال ، فسيكون المعلقان الرياضيان اليمني حسن العيدروس عبر بي إن سبورت، والسعودي فهد العتيبي عبر SSC .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة الريان والهلال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والنجاحات، بجانب تاريخ لقاءات الريان والهلال .