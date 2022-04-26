نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة اليوم اون لاين – هدف كريم بنزيما

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عمر شويل - جدة نقدم لكم متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة اون لاين اليوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022 ، المواجهة القوية التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد معقل مان سيتي في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، ومع انطلاق اللقاء نعلم أن هناك الكثير يرغبون في الوصول إلى متابعة ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة ، لذلك سنعمل على تقديم تلك الخدمة من خلال هذه الصفحة وقت انطلاق المباراة بقليل، تابعوا معنا تغطية مستمرة ومتابعة حصرية بخصوص نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة

نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة ، تنطلق مباراة ريال مدريد ومان سيتي اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل 2022 ، وذلك في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفي تمام الساعة العاشرة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، بينما يكون توقيت المواجهة الكبيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

وبما أن شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية تمتلك حقوق نقل وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 ، فستكون مباراة الريال مدريد ومانشستر سيتي مذاعة عبر قناة بي ان سبورت 1 بريميوم HD ، كما أن هناك العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا وقد وضعناها لكم عبر تقارير أخرى على موقعنا.

ملخص نتيجة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة

ونشرت العديد من الصحف الرياضية منذ قليل تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي – ديفيد ألابا.

في خط الوسط: رودريجو جوس – فيديريكو فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

قراءنا الأعزاء لحظات قليلة وتنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، سنوافيكم بمتابعة مستمرة فيما يخص نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر لحظة بلحظة اون لاين اليوم في الشوط الأول والثاني ، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

بداية المباراة

دقيقة 2: جوووووووول مبكر لصالح مان سيتي عن طريق كيفين ديبروين برأسية قوية لتسكن الكرة شباك الريال بهدف مبكر بالشوط الأول.

دقيقة 5: ضغط كبير من جانب لاعبي مان سيتي بحثاً عن هدف ثاني مبكر في شباك الريال.

دقيقة 11: جوووووول ثاني لصالح مانشستر سيتي عن طريق اللاعب جابريل خيسوس لتكون نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الآن الشوط الأول 2-0 لصالح مان سيتي.

دقيقة 30: مرور نصف ساعة من عمر المباراة والمتفوق حتى الآن بالشوط الأول من المباراة مانشستر سيتي وسط محاولات عديدة من لاعبي ريال مدريد من أجل تسجيل هدف للعودة إلى المباراة.

دقيقة 33: جوووووووووول لصالح ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما ليعيد الريال مدريد إلى المباراة من جديد، تشير نتبيجة أهداف مباراة ريال مدريد ومان سيتي الآن الشوط الأول 2-1 لصالح مان سيتي.