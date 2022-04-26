موعد مباراة ليفربول وفياريال بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

موعد مباراة ليفربول وفياريال، يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي فريق فياريال الإسباني في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وفي نفس الدور يلتقي ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي حيث ينتظر الفائز من مواجهة اليوم بين الملكي والسيتي الفائز من مواجهة الغد لنتعرف على الفريقين المتأهلين لنهائي البطولة هذا الموسم وكان الريدز قد نجح في تخطي فريق بنفيكا البرتغالي في الدور ربع النهائي من البطولة وتحقيق الفوز عليه بستة أهداف مقابل أربعة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب وعلى الجانب الآخر حقق فياريال أحد المفاجآت بتخطي عقبة العملاق الألماني بايرن ميونيخ وإقصاءه من البطولة من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف نظيف في مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب.

موعد مباراة ليفربول وفياريال في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي فريق فياريال الإسباني في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022 وستقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون من أبريل الجاري على استاد أنفيلد معقل الريدز وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وتنقل أحداث المباراة عبر شاشةbeIN Sports 1 HD Premi بصوت المعلق عصام الشوالي وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم البولندي مارتشينياك لقيادة طاقم التحكيم والمباراة خلال اللقاء.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في الدفاع: روبرتسون، جون ماتيب، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد.

في خط المنتصف: نابي كيتا، فابينيو، تياجو.

في الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.

وكان الألماني يورجن كلوب قد أكد على أن هدف الريدز هو الفوز على ملعب أنفيلد والفوز وأن فياريال فريق جيد واستطاع أن يخرج البايرن من البطولة لذلك ستكون المباراة صعبة فكل فريق يمتلك حماس الفوز والوصول إلى نهائي البطولة كما ذكر المدير الفني للفريق الإسباني أنه يعلم جيداً مدي التفوق الذي يمتلكه ليفربول خاصة وأن الريدز يعتبر في أقوي حالاته ويقدم مستوي جيد للغاية وأكد على قدرة فريقه في مواجهة الريدز والقتال من أجل الفوز.