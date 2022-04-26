انت الان تتابع خبر مدرب الوحدات: لا بديل عن الفوز أمام ناساف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال المدير الفني لفريق الوحدات رائد عساف: "الوحدات يلعب من أجل الفوز ولا بديل عنه أمام ناساف الأوزبكي الأربعاء، وبغض النظر عن حظوظ التأهل، فالوحدات يتطلع إلى كسب النقاط كاملة، لمواصلة حضوره المشرف في البطولة القارية".

وأضاف عساف، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في مدينة الدمام: "اللاعبون لديهم الإصرار والعزيمة والتحدي، والقتال حتى الرمق الأخير من المنافسات، ونحترم الفريق المنافس، ونعرف أنه يملك عناصر مميزة، لكننا نملك الطموح لنقدم الشيء الكثير بما يليق بممثل الكرة الأردنية، واسم نادي الوحدات وجماهيره العريضة".

وقال قائد الفريق محمد الدميري، من جانبه، "سنقدم أقصى طاقاتنا في هذه المباراة، وسنعلب من أجل الانتصار حتى صافرة النهاية، لقد طوينا "صدمة" الأحداث الدراماتيكية أمام الفيصلي السعودي، وتعاهدنا على تقديم الأفضل، والنظر إلى مباراة ناساف بتركيز وأهمية كبيرة، والبحث عن اسعاد الجماهير الوحداتية في كل زمان ومكان".