مان سيتي ضد الريال.. دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

يوفر لكم ثقفني، تردد كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مجانا، في اللقاء الكبير والمثير الذي تنتظره ملايين جماهير كرة القدم الأوروبية وملايين المشجعين للفريقين، حيث من المقرر أن تنطلق هذه القمة الكبرى مساء اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وذلك في إطار منافسات ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد تقرر أن تجرى أحداث هذه المواجهة على ملعب الإتحاد معقل السيتي، ومع اقتراب موعد انطلاق هذا اللقاء تتزايد نسبة البحث من قبل الجماهير للتعرف على القنوات التي تذيع هذه المباراة مجانا، حيث أعلنت العديد من القنوات الرياضية عن بث أحداث اللقاء على قمر نايل سات واسترا وهوت بيرد وغيرها من الأقمار الصناعية.

استطاع فريق مانشستر سيتي تخطى عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة في الدور الربع نهائي، حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإتحاد بنتيجة هدف دون رد، وفي مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف وبذلك تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، في المقابل، تمكن ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على حساب فريق تشيلي الإنجليزي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي مباراة الإياب حقق تشيلسي الإنتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الريال بمجموع 5 أهداف مقابل 4 أهداف.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره فريق مانشستر سيتي في مواجهة نارية كبيرة، وتقام هذه المباراة مساء اليوم الثلاثاء 26 نيسان الجاري، حيث يحتضن ملعب الإتحاد هذا اللقاء المثير، لحساب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث الشوط الأول في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين وقطر، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي على قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium، ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي حفيظ دراجي، وقد أعلنت العديد من القنوات الرياضية بث أحداث هذه المبارة، حيث تنقل على قناة ky Sport Uno Italia، وتعرض أيضا على قناة Match Football 1، وعبر شاشة قناة Kanal A Slovenija.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم مجانا

قناة CBC SPORT HD عبر القمر الأذري 46°E-11175 H 30000

قناة Varzish Sport HD على قمر أن أس أس 57°E-11565 H 10750

قناة Solh TV القمر التركماني 52°E-10845 V 27500

قناة Football HD ياه سات 52.5°E- 11785 H 27500

قناة RTÉ Two HD يوتلسات 9°E- 20185 L 25000

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم على استرا