نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراٌ..موعد مباراة التعاون وباختا كور اليوم الثلاثاء 2022/04/26 في الجولة 6 من دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل التعاون السعودي الليلة مواجهة ثأرية ضد باختاكور الأوزبكي، عندما يحين موعد مباراة التعاون وباختاكور في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم بجانب الفريقين كلاً من السد القطري وفريق سباهان الإيراني، وكان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول وانتهت المواجهة بفوز الفريق الأوزبكي بهدف دون مقابل، واللقاء الليلة يحتضنه ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية بمدينة بريدة السعودية.

لعب التعاون 5 مباريات في المجموعة حقق الفوز في لقاءين، وتعادل في مباراة واحدة وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبوه 9 أهداف وسكنت شباكه 7 أهداف، بينما منافسه الليلة فريق باختاكور الأوزبكي لعب 5 مباريات، حقق فوز وحيد وتلقى الخسارة في 4 مباريات، سجل مهاجموه 4 أهداف فقط وتلقت شباكه 11 هدف.

مباراة الليلة بالنسبة للتعاون السعودي لا تقبل القسمة على أثنين، لابد من الفوز بها والحصول على النقاط الثلاث لتحسين ترتيب الفريق في المجموعة، على أمل التأهل كأفضل فريق في المركز الثاني في المجموعات، ويحتل التعاون المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتصدر الترتيب فريق الدحيل القطري برصيد 12 نقطة، وضمن صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة السادسة والأخيرة الليلة.

موعد مباراة التعاون وباختاكور الأوزبكي

20.15 : الثامنة والربع مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

22.15 : العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

23.15 : الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

التشكيل المتوقع للتعاون السعودي ضد باختاكور