نتيجة مباراة سحاب والصريح

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الرياض - احمد صلاح - فاز فريق سحاب على الصريح ضمن مرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم، بهدف واحد دون رد في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في اربد مساء الاثنين.

وسجل هدف الفوز لفريق سحاب، المحترف "كالديرون".

ورفع سحاب رصيده الى 5 نقاط، ليصل إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الصريح عند 3 نقاط في المركز السابع.

وتعادل فريقا الفيصلي ومغير السرحان لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهم لحساب الاسبوع الثالث لمرحلة ذهاب دوري المحترفين.

وتعادل الفريقان في المياراة التي اقيمت على ستاد عمان الدولي مساء الاحد، بهدف لكل منهما، سجلهما براء مرعي للفيصلي وصهيب ابو هشهش لمغير السرحان.

ورفع الفيصلي بهذا التعادل رصيده الى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع مغير السرحان رصيده الى نقطتين في المركز السابع.

ويلتقي اليوم الاثنين، فريقا الصريح وسحاب على ستاد الحسن في اربد.

وتبحث اللجنة المؤقتة لنادي الفيصلي الأردني عن مدرب جديد يقود فريق كرة القدم، خلفا لمحمود الحديد، بعد تراجع الأداء والنتائج ببطولة دوري المحترفين، حيث فقد 4 نقاط في 3 مواجهات.

وكان الفيصلي، فاز في مستهل مشواره في الدوري على الرمثا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبيا مع سحاب.

الحديد، كان قد قاد الفيصلي للتتويج بلقب كأس الأردن الموسم الماضي، واستهل الموسم الجديد بالتتويج بلقب الدرع.

ويمر الفيصلي بظروف صعبة، يتقدمها غياب الاستقرار الإداري، والصعوبات المالية نظرًا لتعدد الشكاوي في حقه.

وتسلم الحديد، دفة القيادة في سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا للسوري محمد عقيل.

ويشار الى ان أبرز المدربين المرشحين لقيادة الفيصلي جمال أبو عابد، وأسامة قاسم، إلى جانب السوري حسام السيد.