نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهمة المستحيلة.. موعد مباراة الجزيرة والشباب دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة الجزيرة والشباب ، تنطلق مساء الثلاثاء 26 إبريل 2022 أولى مراحل الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب، يستضيف مساء الثلاثاء، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة تحصيل الحاصل، والتي تجمع بين فريقا الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ، والتي حُسمت النتيجة المترتبة عليها، حيث ضمن الليوث التأهل على رأس المجموعة إلى دور الـ16، فيما ودع فخر أبو ظبي المسابقة من الباب الكبير ، وتبقى المباراة من أجل التاريخ والتقييم على المستوى الدولي فحسب.
في السطور المقبلة، سنتناول بالتفاصيل كواليس وأخبار و موعد مباراة الجزيرة والشباب والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الفريقين في الطبعة 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، إلى جانب تاريخ المشاركات والمنجزات، فضلًا عن تاريخ مواجهات الجزيرة والشباب .
مباراة الجزيرة والشباب
مواجهة ثانية إذن خلال الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا ، تترقبها الجماهير العربية والخليجية، والسعودية والإماراتية في القلب منها.
تجمع فريقا الشباب والجزيرة ، واللذين حسما أمرهما في البطولة الآسيوية للأندية .
إذ ضمن كما أسلفنا شيخ الأندية السعودية العبور إلى دور ثمن النهائي متربعًا على عرش مجموعته.
بينما ودع العنكبوت الإماراتي الماراثون الآسيوي ، وهو بحاجة لمعجزة للدخول ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني بالمجموعات.
نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق الجولة السادسة والختامية :
ننوه إلى الأندية السعودية ستخوض غمار الجولة السادسة من دور المجموعات الآسيوي على مرحلتين.
تبدأ الثلاثاء 26 إبريل 2022 بمواجهتين، مباراة الشباب والجزيرة وفي نفس التوقيت مباراة باختاكور والتعاون .
وتستكمل الأربعاء 27 إبريل 2022 بلقاءين، مباراة الهلال والريان وفي التوقيت ذاته مباراة السد والفيصلي .
نادي الشباب
نستهل تغطيتنا مع نادي الشباب السعودي ، والذي يقدم واحدة من أجمل مشاركاته في دوري أبطال آسيا .
⚽️ "ليوثنا" يجرون مرانهم الرئيسي لمواجهة "الجزيرة"
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